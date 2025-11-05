Internet all'estero senza pensieri: sconto immediato sui piani eSIM di Saily

L'utilizzo del codice promozionale presente nell'articolo consente di risparmiare il 5% sull'acquisto di un qualsiasi piano dati.
Internet all'estero senza pensieri: sconto immediato sui piani eSIM di Saily
Per tante persone si avvicina nuovamente il momento di partire, per molte altre invece sarà la prima volta in assoluto fuori dall’Italia. Indipendentemente dalla nazione extra Ue in cui si è diretti, si presenta il problema della connessione alla rete Internet: la necessità è infatti di poter continuare a usare Internet all’estero, evitando però i costi del roaming.

La soluzione arriva dai piani eSIM internazionali proposti da vari fornitori, che hanno il vantaggio di essere più competitivi rispetto alle SIM fisiche locali e, allo stesso tempo, offrono un servizio di connettività molto più semplice, davvero alla portata di tutti, anche delle persone più avanti con l’età.

Uno dei migliori fornitori eSIM è Saily, forte di prezzi concorrenziali, un’ampia scelta di piani per le principali località turistiche e lavorative fuori dall’Italia, oltre a funzioni di sicurezza e privacy online che vanno ben al di là del semplice servizio eSIM per connettersi a Internet senza pensieri.

In questi giorni, per giunta, i piani Saily offrono il miglior rapporto qualità-prezzo grazie all’utilizzo di un codice promozionale – TRYSAILY5 – che permette di ottenere un extra sconto del 5% in carrello. Se ad esempio si è interessati al piano da 10 Giga per un viaggio negli Stati Uniti, grazie al coupon dedicato il prezzo passa da 22,99 dollari a 21,84 dollari, per un risparmio di 1,15 dollari.

Sotto l’intestazione Totale vedete la dicitura Crediti Saily, affiancata da un +0,66 dollari: si tratta del cashback del 3% in crediti Saily riconosciuto in automatico dal sistema, crediti che possono poi essere utilizzati per risparmiare sul prossimo piano acquistato. Il saldo viene aggiornato subito dopo l’acquisto: per monitorarlo si può utilizzare direttamente l’applicazione Saily, disponibile al download gratuito sia sugli smartphone con sistema operativo Android che sui dispositivi iOS (iPhone).

