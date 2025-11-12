Internxt lancia la migliore offerta del Black Friday: 90% di sconto su tutti i piani

Anche Internxt partecipa al Black Friday di quest’anno, con la sua migliore offerta di tutto il 2025. Tutti i piani del servizio di archiviazione cloud crittografata e open source beneficiano infatti del 90% di sconto, nell’ambito di una promozione valida per un periodo di tempo limitato.

L’offerta di Internxt coinvolge anche i piani a vita, cioè quelli che garantiscono il miglior rapporto qualità-prezzo, dal momento che richiedono un unico pagamento. Ecco i prezzi scontati:

Essential (1TB): 160 euro una sola volta invece di 1.600 euro

Premium (3TB): 260 euro una sola volta invece di 2.600 euro

Ultimate (5TB): 360 euro una sola volta invece di 3.600 euro

Questi invece i prezzi dei piani di abbonamento annuale:

12 euro l’anno invece di 120 euro per il piano Essential da 1TB

24 euro l’anno invece di 240 euro per il piano Premium da 3TB

36 euro l’anno invece di 360 euro per il piano Ultimate da 5TB

Tutti i piani, sia quelli a vita che quelli annuali, offrono inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Ciò significa che chiunque può richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Un ecosistema completamente privato

L’attivazione del servizio di cloud storage dell’azienda Internxt permette di accedere a un ecosistema interamente privato, grazie alla presenza di strumenti validi quali antivirus, backup e crittografia post-quantistica. Inoltre, per ottenere una protezione online ancora superiore, è possibile anche aggiungere un servizio di rete privata virtuale (VPN) più le funzionalità Cleaner, Meet e Mail.

A tutto questo, infine, si aggiunge la crittografia a conoscenza zero. In concreto questo significa che tutti i dati e le attività degli utenti non sono visibili al team di Internxt, ma restano completamente private. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili al link che segue.