Internxt rinnova l'offerta Black Friday: cloud storage a vita a partire da 247 euro

Per chi intende risparmiare sullo spazio di archiviazione in cloud, e avere allo stesso tempo una maggiore sicurezza, segnaliamo la nuova offerta Black Friday di Internxt: 87% di sconto su tutti i piani, compresi quelli a vita. Il servizio di cloud storage permette di proteggere i propri dati online grazie a una suite di privacy che include antivirus, VPN e un efficiente sistema di backup.
L’ultima promozione lanciata da Internxt consente di attivare uno dei tre piani a vita ai seguenti prezzi:
- 247 euro una tantum per l’acquisto a vita di 1 TB di spazio di archiviazione cloud
- 377 euro una tantum per l’acquisto a vita di 3 TB di spazio di archiviazione cloud
- 507 euro una tantum per l’acquisto a vita di 5 TB di spazio di archiviazione cloud
Inoltre, in base al piano scelto, l’azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, dà l’opportunità di partecipare a una nuova iniziativa per vincere una carta regala fino a 1.000 euro Amazon, Apple o Visa.
Ecco un rapido riepilogo dell’iniziativa:
- Carta Regalo da 100 euro con il piano a vita Essential da 1 TB
- Carta Regalo da 300 euro con il piano a vita Premium da 3 TB
- Carta Regalo da 1.000 euro con il piano a vita Ultimate da 5 TB
Tutti i piani di Internxt, inclusi dunque anche quelli con abbonamento mensile/annuale, includono un codice open source e verificato, un supporto cliente premium e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Nell’eventualità dunque che il servizio dovesse deludere le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso entro un mese dalla sottoscrizione del servizio.
La nuova offerta Black Friday di Internxt, grazie alla quale è possibile sottoscrivere uno tra i piani a vita disponibili con l’87%, terminerà tra poco.