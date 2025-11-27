Internxt sconta tutto per il Black Friday: risparmi il 90% sui piani a vita

Internxt lancia la promo Black Friday con sconti del 90% su tutti i piani cloud a vita, con strumenti di sicurezza inclusi.
Eleonora Busi
Pubblicato il 27 nov 2025
Internxt sconta tutto per il Black Friday: risparmi il 90% sui piani a vita

La suite digitale Internxt è in offerta in occasione del Black Friday, con una promozione da non perdere: 90% di sconto su tutti i piani a vita, un’occasione unica per chi vuole proteggere davvero i propri dati. Ecco tutti i dettagli.

Vai alla promozione Internxt Black Friday

Una suite privacy ricca di strumenti

Internxt propone uno spazio cloud con crittografia post-quantistica. Inoltre, ogni file viene protetto end-to-end, così soltanto tu puoi accedervi. A rendere la soluzione ancora più completa sono gli strumenti di sicurezza integrati: backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet, Mail e molte altre funzioni che trasformano la piattaforma in una vera suite privacy.

La protezione dei dati non si limita allo storage. Internxt, infatti, è open source e verificato da aziende indipendenti. Inoltre, adotta un sistema a conoscenza zero: la piattaforma non memorizza password né dati sensibili o informazioni sull’attività degli utenti.

Internxt offre uno spazio potente e scalabile per backup importanti, archivi professionali o personali. La piattaforma è conforme a GDPR HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, il massimo degli standard internazionali di protezione dati.

Scegli il tuo piano Internxt: 90% di sconto

L’offerta include tre piani a vita, senza abbonamento: Essenziali da 1 TB a 190 euro (invece di 1900), Premium da 3 TB a 290 euro (invece di 2900) e Definitivi a 390 euro (anziché 3900 euro). Oltre allo sconto, riceverai supporto clienti premium e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Internxt unisce crittografia avanzata, servizi completi e trasparenza open source in un’unica soluzione conveniente. Non perdere l’offerta Black Friday: acquista il tuo piano con il 90% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Con Hostinger tutti possono aprire un sito web: sconti Black Friday fino all'85%
Offerte

Con Hostinger tutti possono aprire un sito web: sconti Black Friday fino all'85%
pCloud, offerta Black Friday: bundle e piani a vita fino al 62% di sconto
Offerte

pCloud, offerta Black Friday: bundle e piani a vita fino al 62% di sconto
Hostinger si regala un Black Friday da protagonista: 85% di sconto e dominio gratuito
Offerte

Hostinger si regala un Black Friday da protagonista: 85% di sconto e dominio gratuito
IONOS Web Hosting: 1 anno GRATIS, offerta esclusiva a tempo limitato
Offerte

IONOS Web Hosting: 1 anno GRATIS, offerta esclusiva a tempo limitato
Link copiato negli appunti