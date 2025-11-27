Internxt sconta tutto per il Black Friday: risparmi il 90% sui piani a vita

La suite digitale Internxt è in offerta in occasione del Black Friday, con una promozione da non perdere: 90% di sconto su tutti i piani a vita, un’occasione unica per chi vuole proteggere davvero i propri dati. Ecco tutti i dettagli.

Una suite privacy ricca di strumenti

Internxt propone uno spazio cloud con crittografia post-quantistica. Inoltre, ogni file viene protetto end-to-end, così soltanto tu puoi accedervi. A rendere la soluzione ancora più completa sono gli strumenti di sicurezza integrati: backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet, Mail e molte altre funzioni che trasformano la piattaforma in una vera suite privacy.

La protezione dei dati non si limita allo storage. Internxt, infatti, è open source e verificato da aziende indipendenti. Inoltre, adotta un sistema a conoscenza zero: la piattaforma non memorizza password né dati sensibili o informazioni sull’attività degli utenti.

Internxt offre uno spazio potente e scalabile per backup importanti, archivi professionali o personali. La piattaforma è conforme a GDPR HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, il massimo degli standard internazionali di protezione dati.

L’offerta include tre piani a vita, senza abbonamento: Essenziali da 1 TB a 190 euro (invece di 1900), Premium da 3 TB a 290 euro (invece di 2900) e Definitivi a 390 euro (anziché 3900 euro). Oltre allo sconto, riceverai supporto clienti premium e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Internxt unisce crittografia avanzata, servizi completi e trasparenza open source in un’unica soluzione conveniente. Non perdere l’offerta Black Friday: acquista il tuo piano con il 90% di sconto.