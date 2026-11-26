Con la nuova offerta Black Friday del 2026, Internxt ti propone uno sconto fino all’85% su tutti i suoi piani a vita permettendoti di acquistare una volta sola una suite digitale privata, open source e verificata con crittografia post-quantistica e crittografia a conoscenza zero. Tutto questo accompagnato da 30 giorni di prova gratuita con rimborso garantito.

La promozione ti permette di scegliere fra tre differenti tagli a pagamento unico in base allo spazio e agli strumenti desiderati. Il piano Essential scende a 285 euro invece di 1.900 euro e offre 1 TB di spazio di archiviazione crittografato a vita, backup del computer, autenticazione a due fattori, condivisione file protetta da password, oltre a VPN crittografata e Antivirus.

Salendo al piano Premium, proposto a 435 euro invece di 2.900 euro, lo spazio raddoppia a 2 TB e si aggiungono le funzioni di collaborazione con inviti, il versioning dei file, lo strumento Cleaner e Meet.

Se cerchi invece il massimo c’è poi il piano Ultimate, che crolla a 585 euro invece di 3.900 euro portando lo spazio a 5 TB crittografati a vita e sbloccando anche la sezione Foto, il servizio Mail e il supporto avanzato per CLI, WebDav, NAS e Rclone. In tutti e tre i casi i dati restano protetti da crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, così nessuno tranne te può leggere ciò che carichi.

Un’alternativa sicura e privata per archiviare i tuoi file nel cloud negli anni a venire, con in più qualche strumento aggiuntivo per la sicurezza digitale della propria identità e dei propri dispositivi. L’offerta Black Friday all’85% è assolutamente da valutare.