Microsoft ha avviato una revisione interna dopo un’interruzione che ha messo in evidenza criticità nella gestione dei servizi cloud.

La decisione, emersa da comunicazioni visionate da Reuters, introduce una mobilitazione denominata Code Red, riservata alle priorità più urgenti. L’iniziativa punta a modificare il modo in cui l’azienda individua i rischi e coordina gli interventi durante un’emergenza.

Il caso assume rilievo perché coinvolge strumenti usati da imprese e amministrazioni, per le quali la disponibilità dei servizi digitali è parte essenziale dell’operatività. Jason Henderson, presidente di M365 Core, ha definito l’episodio il più impattante per i clienti nella storia di Exchange Online.

Perché Microsoft ha dichiarato il Code Red

Il disservizio si è verificato tra il 12 e il 13 novembre e ha compromesso l’accesso a Microsoft 365 per circa 24 ore.

Le ripercussioni hanno raggiunto organizzazioni pubbliche e private in diversi Paesi. Microsoft ha attribuito il problema a un difetto di scalabilità di Windows, introdotto in luglio e rimasto inosservato. L’azienda ha escluso l’ipotesi di un attacco informatico. Ha inoltre precisato che gli agenti AI non hanno avuto alcun ruolo nell’incidente. Dopo l’accaduto, l’amministratore delegato Satya Nadella si è scusato pubblicamente.

Le comunicazioni interne descrivono anche le difficoltà di coordinamento. Amanda Silver, dirigente che supervisiona M365 Core e Work IQ, ha riferito che i tecnici hanno scambiato oltre 11.000 messaggi in 11 conversazioni su Teams. I dati diagnostici erano però distribuiti tra sistemi distinti, rendendo difficile costruire un quadro comune dell’emergenza.

Le nuove priorità per evitare altri blackout

Il piano descritto da Silver punta a ripensare il modo in cui il traffico viene gestito nelle diverse aree geografiche.

Microsoft dichiara di voler risolvere un’interruzione globale entro un’ora. Intende inoltre impiegare agenti AI per aiutare gli ingegneri a interpretare più in fretta i dati sullo stato dei sistemi. Henderson seguirà le attività con incontri quotidiani insieme ai responsabili di Substrate, il gruppo che sviluppa l’infrastruttura alla base di Microsoft 365, affiancati da verifiche settimanali.

Un altro punto critico riguarda la velocità con cui le correzioni raggiungono l’intera infrastruttura. In una comunicazione precedente, Henderson aveva riferito che un intervento urgente aveva richiesto da cinque a sei giorni per la distribuzione mondiale. Per le correzioni di sicurezza più importanti, la direzione indicata è ridurre drasticamente l’intervallo tra il rilevamento del problema e la distribuzione sicura globale.

La vicenda solleva una questione che supera il singolo fornitore: la continuità digitale dipende anche dalla capacità di riconoscere le fragilità organizzative. Per i clienti, la fiducia nel cloud richiede non soltanto servizi disponibili, ma anche spiegazioni verificabili quando qualcosa non funziona. La solidità di un’infrastruttura tecnologica si misura infatti anche nella responsabilità con cui chi la gestisce affronta i propri errori e rende conto dei cambiamenti introdotti.