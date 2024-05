Io Capitano di Matteo Garrone su Now: offerta speciale a 6,99 €/mese

Il film di Matteo Garrone, Io Capitano, rappresenta una storia di coraggio, determinazione e resilienza. Ambientato tra il Senegal e l’Italia, il film segue il viaggio epico di due giovani senegalesi, Seydou e Moussa, in fuga dalla povertà del loro paese per cercare un futuro migliore in Europa.

Puoi vedere Io Capitano su Now attivando il Pass Entertainment + Cinema da 6,99 € al mese.

Di cosa parla Io Capitano in streaming su Now

Seydou Sarr e Moustapha Fall interpretano Seydou e Moussa, due adolescenti senegalesi che lasciano Dakar alla ricerca di nuove opportunità. Il loro viaggio è costellato di sfide epiche: attraversano il deserto, affrontano la brutalità dei centri di detenzione in Libia e sfidano i pericoli del mare aperto. In una svolta drammatica, Seydou è costretto a prendere il comando della barca che li trasporta attraverso il Mediterraneo, guidando i passeggeri verso la salvezza in Sicilia.

Io Capitano ha ottenuto riconoscimenti importanti a livello internazionale, tra cui sette premi ai David di Donatello 2024, incluso miglior film e miglior regista. Alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Matteo Garrone ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia, mentre Seydou Sarr ha ricevuto il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente.

Grazie al Pass Cinema & Entertainment di NOW, Io Capitano è disponibile in streaming, insieme a molti altri contenuti esclusivi di Sky, a partire da soli 6,99 euro al mese.

