IONOS: a Natale regalati un nuovo inizio digitale a costo zero e in manie

A Natale regalati la possibilità di lanciare la tua presenza online. Con IONOS Website Builder puoi creare da solo un sito professionale con AI.
Roberta Bonori
Pubblicato il 29 nov 2025
Con IONOS Website Builder è possibile costruire da soli un sito moderno, curato e credibile in pochi minuti, sfruttando l’intelligenza artificiale per testi, design e struttura, e senza alcuna competenza tecnica. È un modo concreto per regalarsi un nuovo inizio, proprio durante il periodo in cui si pensa ai buoni propositi e ai nuovi capitoli della propria vita.

Fare un regalo di Natale a se stessi può assumere forme diverse, ma uno dei più preziosi è quello che permette di dare finalmente vita a un progetto personale.

Un regalo che si costruisce pagina dopo pagina

Molte persone rinunciano a creare un sito web perché immaginano processi complicati, budget elevati e ostacoli tecnici difficili da superare. Con IONOS, invece, la creazione di un sito diventa un’esperienza semplice e persino gratificante, perché permette di vedere un’idea prendere forma direttamente sotto i propri occhi. Tutto parte dall’editor drag-and-drop, che consente di organizzare gli elementi della pagina con facilità, semplicemente trascinandoli dove si preferisce. I modelli professionali disponibili coprono ogni settore, facilitando la costruzione di un’immagine efficace fin dai primi minuti.

L’intelligenza artificiale integrata rappresenta uno dei vantaggi principali. Basta indicare il tipo di progetto che si desidera realizzare e il sistema propone automaticamente testi, palette di colori, immagini coerenti e persino strutture di navigazione già pronte. È un supporto prezioso soprattutto per chi non sa da dove iniziare o vuole risparmiare tempo, pur ottenendo un risultato professionale e ben organizzato. IONOS integra in un unico piano tutti gli strumenti essenziali per lanciare un progetto online senza costi aggiuntivi e senza dover cercare servizi esterni. Sono inclusi un dominio gratuito per il primo anno, una mail professionale, un certificato SSL per garantire sicurezza e credibilità, oltre a strumenti SEO con assistente AI per aiutare il sito a essere trovato su Google. Tutto è riunito in una dashboard chiara e semplice, adatta anche a chi non ha mai creato un sito prima.

