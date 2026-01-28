IONOS MyWebsite: crea il tuo sito con l'AI e non paghi per un anno

Fino a poco tempo fa creare un sito web richiedeva competenze tecniche di un certo livello. Chi non le aveva era necessariamente costretto a rivolgersi a esperti. Adesso non è più così: con servizi affidabili come quello offerto da IONOS, mettere online il proprio progetto in autonomia è possibile.

Come? Grazie alla nuova promozione di IONOS, tra i principali provider hosting europei, è possibile costruire un sito personalizzato in pochi minuti utilizzando un website builder potenziato dall’intelligenza artificiale. In questo periodo, il piano dedicato è attivabile senza costi per ben 12 mesi.

IONOS offre GRATIS website builder AI, con dominio ed e-mail inclusi

La promozione riguarda il piano Plus della soluzione MyWebsite di IONOS, progettato per fornire massima libertà nella creazione di un nuovo progetto online. Normalmente il servizio avrebbe un costo di 18 euro al mese, ma con l’offerta attuale si ottiene un risparmio totale di 216 euro sul primo anno.

Nel pacchetto sono inclusi il website builder con funzioni AI, un dominio gratuito per i primi 12 mesi e una casella di posta elettronica con 12 GB di spazio. A supporto della crescita del sito, IONOS mette inoltre a disposizione strumenti di marketing basati sull’intelligenza artificiale, come generatori automatici di testi, pagine web e loghi, per velocizzare ogni fase del lancio.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dall’assistenza clienti in italiano, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, via telefono ed e-mail. Un servizio utile per ricevere supporto immediato in qualsiasi momento, anche fuori dagli orari tradizionali.

L’offerta su MyWebsite Plus, che consente di utilizzare il servizio gratuitamente per un anno invece di 18 euro al mese, è disponibile solo per un periodo limitato. Per attivarla è sufficiente visitare la pagina ufficiale dedicata sul sito di IONOS.