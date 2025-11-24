IONOS Web Hosting: 1 anno GRATIS, offerta esclusiva a tempo limitato

Con IONOS puoi creare il tuo sito web completamente gratis e gestirlo per un anno senza spese aggiuntive.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 24 nov 2025
IONOS propone una speciale promozione sul suo servizio di Web Hosting: attivandolo adesso puoi infatti provarlo gratis per 1 anno avendo tutto quello che serve per creare e gestire il tuo sito web senza spese aggiuntive.

Il piano include 200 GB di spazio su NVMe SSD, accesso esteso alle risorse del server e 2 caselle e-mail incluse: tutto ciò che serve per iniziare subito, perché ricevi anche n dominio omaggio per un anno e uno scanner antimalware per proteggere il tuo sito.

Le prestazioni saranno ottimizzate dalla CDN integrata, che garantisce velocità e stabilità, mentre l’infrastruttura ridondante e georidondante assicura una disponibilità superiore al 99,99% in modo che il tuo sito sia sempre online. Il certificato SSL incluso ti permetterà di avere l’affisso HTTPS:// che garantisce fiducia per i tuoi visitatori.

Tra le altre cose, avrai l’installazione in 1 clic di CMS come WordPress, Joomla e Drupal per semplificare la creazione del tuo sito e non mancano strumenti avanzati per professionisti  come PHP 8.2, SSH, SFTP, WP-CLI e gestione file .htaccess per lavorare alla massima velocità e scalare quando il traffico aumenta.

La soluzione perfetta se vuoi performance elevate, protezione avanzata e convenienza per iniziare con il tuo progetto web.

