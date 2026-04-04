IONOS Website Builder: crea il tuo sito professionale in pochi minuti, dominio gratis incluso

C’è un momento preciso in cui un progetto smette di essere un pensiero e diventa qualcosa di reale. Spesso coincide con la prima volta che qualcuno lo vede: un cliente potenziale, un collaboratore, chiunque cerchi quello che offri su Google. Senza un sito, quel momento non arriva mai. Il problema non è la voglia. È la complessità percepita: il codice, i server, i domini, le configurazioni. Tutta roba che sembra richiedere un tecnico, un budget, settimane di lavoro. Con IONOS Website Builder, niente di tutto questo è necessario.

Trascina, scegli, pubblica: davvero così facile

L’editor di IONOS funziona per trascinamento: prendi un elemento, lo sposti dove vuoi, e il sito prende forma davanti ai tuoi occhi. Nessuna riga di codice, nessun manuale da leggere. Scegli tra decine di modelli pensati per settori diversi, dalla consulenza al commercio, dal food alla creatività, e personalizza tutto secondo il tuo gusto.

Il risultato finale è un sito moderno, veloce e ottimizzato per ogni dispositivo. Che lo visitino da uno smartphone o da un computer, l’esperienza è sempre curata e professionale. Non sai da dove iniziare con i testi? Non hai un’idea chiara dei colori o del layout? L’assistente AI integrato in IONOS ti suggerisce contenuti, combinazioni grafiche e strutture in base al tipo di attività che vuoi costruire. Non sostituisce la tua voce: la aiuta a trovare la forma giusta, più velocemente. Dominio gratuito per il primo anno, indirizzo email con il tuo nome, certificato SSL per la sicurezza del sito e strumenti SEO con assistente AI per farti trovare su Google. Non sono servizi extra da aggiungere a parte: sono già dentro, attivi, gestibili da un’unica dashboard pensata per chi non ha mai fatto nulla di simile. Il sito che stai rimandando da mesi? Con IONOS puoi averlo online oggi.