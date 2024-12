iOS 18.2.1: in arrivo un aggiornamento per risolvere vulnerabilità critiche

Apple lavora costantemente al miglioramento dei suoi dispositivi e lo fa introducendo dei nuovi aggiornamenti. Questa volta il testimone passerà alla nuova versione iOS 18.2.1, la quale avrà l’onere di correggere diversi problemi di sicurezza e non solo. Si parla infatti, secondo le ultime indiscrezioni, di alcuni bug che sono stati rilevati all’interno delle versioni precedenti. La nuova versione del software di Apple non è stata ancora rilasciata ma a confermare il tutto sono stati alcuni registri pubblicati sul web.

iOS 18.2.1 sta per arrivare: ecco cosa aspettarsi

L’aggiornamento segue il rilascio della versione stabile di iOS 18.2, che ha introdotto nuove funzionalità di Apple Intelligence. Tra queste, spiccano strumenti come Image Playground, l’integrazione di ChatGPT con Siri, e le Genmoji, una funzione avanzata per la creazione di emoji personalizzate. Tuttavia, iOS 18.2.1 sarà un aggiornamento più piccolo e si concentrerà su correzioni di sicurezza importanti.

L’approccio che Apple utilizzerà non è affatto nuovo. Lo stesso modus operandi infatti è stato adottato anche con iOS 18.1.1, arrivato a novembre per risolvere due vulnerabilità critiche. Apple aveva descritto quell’aggiornamento come “raccomandato per tutti gli utenti” e, secondo le aspettative, iOS 18.2.1 avrà un obiettivo simile: proteggere i dispositivi da eventuali exploit già in corso o che potrebbero essere sfruttati in futuro.

Da ricordare che non tutti gli iPhone hanno la possibilità di utilizzare Apple Intelligence. Il requisito fondamentale dei dispositivi che possono accedere alle sue funzioni corrisponde ad 8 GB di RAM:

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max;

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Va chiarito che gli altri dispositivi continueranno a ricevere aggiornamenti. Ovviamente però, non potranno utilizzare le funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale. Questo conferma dunque che il lavoro di Apple è sempre minuzioso e attento a qualsiasi tipo di pecca. L’obiettivo è rendere quanto più vicino alla perfezione un sistema operativo che ormai nel mondo è tra i più diffusi in assoluto.