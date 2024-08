iOS 18: novità nella gestione della cronologia delle chiamate

Con il rilascio lo scorso 12 agosto della nuova beta pubblica di iOS 18, Apple ha proposto diverse nuove funzioni a sviluppatori e beta tester.

Tra di fesse figura la possibilità di personalizzare la schermata di blocco o qualche nuova integrazione per quanto concerne l’app Torcia. Una delle tante novità sembra essere ingiustamente passata in sordina: parliamo della nuova gestione della cronologia delle chiamate. Questa implementazione dovrebbe garantire ai possessori di iPhone una ricerca più semplice nello storico delle chiamate, gestibile attraverso una nuova barra di ricerca.

Prima dell’avvento di iOS 18, la scheda dedicata alle chiamate dell’app Telefono non era altro che una lista con tutti le chiamate in entrata e uscita dal dispositivo. A livello pratico, per individuare una chiamata specifica, l’utente deve allo stato attuale cercare il numero manualmente. Con la nuova barra di ricerca, tutto ciò è destinato a cambiare radicalmente.

La nuova gestione della cronologia delle chiamate di iOS 18 va ancora affinata

La funzione, ancora in fase di test, permette di effettuare una ricerca più accurata dei numeri.

Attraverso l’app Telefono, selezionando la voce Recents (ovvero Recenti), è possibile selezionare la barra di ricerca e aprire un menu. Questo offre le voci Calls (Chiamate) e Voicemails (Messaggi Vocali), che a loro volta permettono all’utente di visualizzare tutte le chiamate, attraverso l’opzione See All.

Da qui è possibile effettuare ricerche nella cronologia delle chiamate attraverso parametri come nome del contatto, numero dello stesso o date, attraverso la selezione di mesi specifici. A tal proposito va comunque fatto notare come, dai test effettuati dal sito Cnet.com, sembra che l’opzione relativa ai messaggi vocali non sia ancora funzionante. Ciò potrebbe essere frutto di un bug, ipotesi tutt’altro che assurda visto che stiamo parlando di un sistema operativo in fase beta.

Tra l’altro, Apple rilascerà con tutta probabilità ulteriori versioni beta prima del rilascio definitivo, che avverrà il prossimo autunno. In poche parole, vi è tutto il tempo materiale per affinare il nuovo sistema per gestire la cronologia delle chiamate.