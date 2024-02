iPhone 14 Pro Max e 15 Pro Max sono ufficialmente i più venduti al mondo

Nel caso in cui qualcuno non ci fosse ancora arrivato, il 2023 di Apple è stato veramente strepitoso sotto tutti i punti di vista. A quanto pare però i riconoscimenti da conferire al colosso di Cupertino non sono finiti qui: un nuovo rapporto pubblicato sul web elenca quali sono i 10 modelli di smartphone più venduti in tutto il mondo e indovinate un po’: Apple stravince.

In cima alla classifica ci sono due dispositivi del brand americano e terminano entrambi con “Pro Max“. Esatto, il primo ed il secondo posto sono occupati rispettivamente dall’iPhone 14 Pro Max e dal 15 Pro Max. Il primo ha totalizzato ben 34 milioni di vendite, mentre il secondo è arrivato a 33 milioni. Il dominio però non si ferma qui, dal momento che sotto ci sono altri tre smartphone appartenenti alla “mela morsicata”.

iPhone 14 Pro Max e 15 Pro Max mandano in orbita Apple, che numeri nel 2023!

I numeri sono davvero straordinari all’interno della classifica classifica dei 10 smartphone più venduti in tutto il mondo durante il 2023. A festeggiare è Apple, che oltre ai primi due posti con gli ultimi due top di gamma assoluti lanciati rispettivamente nel 2022 e nel 2023, occupa altri 5 posti. Al terzo posto c’è l’iPhone 14 con 29 milioni di vendite, esattamente come il 14 Pro.

Segue l’iPhone 13 con 13 milioni, seguito dal Galaxy A14 4G di Samsung con 21 milioni. Al settimo posto ecco di nuovo Apple con l’iPhone 15 Pro praticamente a pari merito con il piccolo di Samsung a 21 milioni, mentre gli ultimi tre posti sono occupati rispettivamente dal Galaxy A54 5G, Galaxy A14 5G e iPhone 15.

Questi dati sono veramente straordinari e certificano ancora una volta il dominio di Apple nel 2023. Ricordiamo infatti che l’azienda dopo 13 anni di dominio, è riuscita a salire in vetta alle vendite di smartphone. Che sia questo l’anno del lancio verso una crescita ancor più esponenziale?