Devi acquistare un nuovo smartphone e vuoi abbracciare l’ecosistema Apple? La migliore soluzione in termini di rapporto qualità-prezzo è oggi rappresentata da iPhone 15, che nella versione da 128GB è acquistabile su eBay a soli 699,99 euro, spedizione compresa. Un bel risparmio se si considera che il prezzo di listino è vicino ai 1.000 euro.

iPhone 15 con Dynamic Island e USB-C: lo smartphone Apple di ultima generazione è in super promo su eBay

Rispetto alla generazione precedente, il primo cambiamento evidente è il design. La Dynamic Island, introdotta con iPhone 14 Pro, qui manda in pensione la tacca e offre un’interfaccia più intuitiva e dinamica per le notifiche e le attività in tempo reale. L’isola si ritaglia un po’ di spazio sul display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel, True Tone e ampia gamma cromatica (P3).

Lo smartphone del 2023 ha un motore davvero potente, il chip A16 Bionic con CPU 6-core (2 performance core e 4 efficiency core), GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Grazie a questo processore, lo smartphone riesce a gestire in maniera ottimale qualsiasi tipo di operazione, compreso l’editing di contenuti multimediali e il gaming.

L’aggiornamento riguarda il comparto fotografico. Sul retro c’è una fotocamera ora con un sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica e 100% di Focus Pixels. La ultra-grandangolare è invece da 12 megapixel, con angolo di campo di 120°. Il device supporta le più recenti tecnologie per scatti memorabili, come il Photonic Engine, il Deep Fusion, lo Smart HDR 5, la Modalità Ritratto e la Modalità Notte. La fotocamera frontale TrueDepth è una 12 megapixel, perfetta per selfie e videochiamate.

Per quanto riguarda invece i video, iPhone 15 può fino a 4K a 60 fps. Non mancano la Modalità Cinema (fino a 4K HDR a 30 fps) e la Modalità Azione (fino a 2,8K a 60 fps).

Si segnala invece che il device Apple con Dynamic Island supporta due funzioni molto importanti, ovvero SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.