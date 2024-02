iPhone 15 Pro Max scontato del 13% su Amazon: è il nuovo MINIMO STORICO!

Contemporaneamente alla promozione Amazon su Nokia G42, nel medesimo sito di e-commerce puoi accedere anche a diversi altri smartphone a prezzi top. Tra i tanti disponibili, se sei un amante del mondo Apple non puoi lasciarti scappare iPhone 15 Pro Max da 256 GB al 13% in meno: si tratta del nuovo prezzo più basso di sempre, e la consegna è gratuita e garantita in pochi giorni!

iPhone 15 Pro Max a un prezzo bomba su Amazon: i dettagli

Sul fronte tecnico si fa notare immediatamente lo schermo Super Retina XDR da 6,7” con ProMotion, il gioiello multimediale di iPhone 15 Pro Max grazie alla sua estrema fluidità garantita dal refresh rate di 120Hz. Il vetro opaco con protezione aggiuntiva Ceramic Shield offre una garanzia aggiuntiva sulla durevolezza, per custodire come si deve il kit interno da capogiro.

Il chip A17 Pro ad alta efficienza offre performance sbalorditive in qualsiasi contesto, ed è seguito da 256 GB di memoria in questo modello specifico. Il comparto fotocamera viene gestito abilmente dal cuore pulsante e ti permette di scattare sempre foto stupende, oltre che riprendere video mozzafiato. Grande novità dalla generazione precedente è il connettore USB-C, che sostituisce lo standard Lightning proprietario.

Al momento della scrittura lo puoi acquistare a 1.299 euro al posto di 1.489 euro, con pagamento effettuabile in 5 mensilità senza interessi. La consegna senza costi aggiuntivi viene garantita in pochi giorni.