iPhone 16: il modello Plus avrà in 7 colori diversi, ecco le immagini

Più si avvicina all’estate e più vanno avanti le indiscrezioni riguardanti Apple. L’azienda, che a settembre di questo 2024 svelerà la sua prossima gamma iPhone 16, è oggetto di diverse discussioni ultimamente.

Al momento l’obiettivo dei cosiddetti “leaker” è quello di parlare dell’estetica dei nuovi smartphone che sono in fase di produzione. Dopo aver pronosticato l’hardware che arriverà all’interno dei nuovi iPhone 16 in tutte le loro varianti, ecco che si parla delle colorazioni.

Durante l’ultima giornata sono spuntate sul web delle notizie alquanto credibili in merito alle tonalità dei modelli 16, soprattutto del 16 Plus. I cinque colori attualmente disponibili per la gamma 15, saranno integrati con ampia probabilità da altre due colorazioni.

iPhone 16 e 16 Plus: i colori arrivano a 7, ecco quali dovrebbero essere

Apple vuole dare un tocco di colore in più ai suoi prossimi iPhone, soprattutto al 16 e al 16 Plus. Secondo le voci odierne, l’azienda sarebbe pronta ad aggiungere altri due colori ai cinque offerti dalla linea iPhone 15 di base, per un totale di sette tonalità tra cui scegliere. Questo è ciò andrà a verificarsi nel momento in cui le indiscrezioni dovessero dimostrarsi veritiere.

Le colorazioni con cui i nuovi iPhone 16 e 16 Plus arriveranno saranno le seguenti: Blu, Rosa, Giallo, Verde, Nero, Bianco e Viola. La fonte parla della probabilità che la colorazione bianca insieme a quella viola arriverà solo sul modello 16 Plus. L’immagine trapelata che mostra le tonalità dei nuovi iPhone di base, concede anche un’ulteriore conferma: la disposizione verticale delle fotocamere.

Essendo in tema, è anche il momento giusto per ricordare quali sono i colori pronosticati per i modelli Pro e Pro Max. Alcune fonti che fino ad oggi sembrano aver ottenuto grande seguito, riferiscono delle seguenti colorazioni: Nero, Bianco, Grigio e Rosa.

Almeno per il momento non sono assolutamente arrivate conferme dall’azienda, che tende a sponsorizzare giustamente la sua gamma iPhone 15. Ci saranno però grandi novità durante le prossime settimane.