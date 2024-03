Come probabilmente in molti ricorderanno, Apple a novembre 2023 ha annunciato, un po’ a sorpresa, l’adozione entro la fine del 2024 del protocollo Rich Communication Services (RCS) per rendere più fluida la messaggistica tra gli iPhone e i dispositivi Android. Da quell’annuncio sono passati ormai diversi mesi e oggi finalmente giungono aggiornamenti in merito.

In autunno il supporto RCS su iPhone: arriva con iOS 18?

Google ha aggiornato il sito web di Android con un nuova landing page riguardante la sua app Messaggi. Qui si parla ovviamente dell’esperienza d’uso del servizio proprietario, ma c’è anche un dettaglio che non è sfuggito alla redazione di 9to5Google. L’azienda di Mountain View rivela infatti che il supporto dello standard RCS su iPhone arriverà “nell’autunno del 2024”. Insomma, è questione di mesi.

In una delle slide si legge che “Apple ha annunciato che adotterà il protocollo RCS nell’autunno del 2024” e che questo porterà “ad una migliore esperienza di messaggistica per tutti“.

L’informazione condivisa da Big G però è troppo generica. Insomma, a partire da quando gli utenti potranno godere di questa novità? Per ovvi motivi non è possibile fornire una risposta certa, però è possibile avanzare un’ipotesi.

Quest’anno il primo giorno di autunno sarà domenica 22 settembre e di solito proprio a settembre Apple è solita rilasciare i major update dei suoi sistemi operativi. Possibile dunque che il supporto dello standard RCS arrivi proprio con il lancio del tanto chiacchierato update che il colosso di Cupertino presenterà il 10 giugno, alla WWDC24. Nel caso in cui ciò non dovesse verificarsi, sarà necessario attendere un aggiornamento “18.x” nei mesi successivi.

Nella stessa pagina Google svela inoltre che le reazioni ai messaggi con emoji animate saranno “presto disponibili con RCS”. Queste potranno essere utilizzate come già è possibile fare su altre piattaforme, come iMessage, WhatsApp e Telegram.