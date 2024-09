iPhone pieghevole: la piega visibile dei prototipi non piace ad Apple

Samsung, Google, Xiaomi, Motorola e Huawei sono solo alcune delle aziende che nel corso degli ultimi hanno lanciato sul mercato degli smartphone pieghevoli. Manca una big della tecnologia, vero? Proprio così, Apple non ha ancora presentato il suo iPhone pieghevole, e ogni anno tutti o quasi si chiedono il perché di questa strategia. L’azienda di Cupertino forse non crede in dispositivi di questo tipo? Oppure c’è altro?

iPhone pieghevole: gli ultimi aggiornamenti

Come al solito, non avendo tra le mani delle dichiarazioni ufficiali, bisogna basarsi sulle informazioni che condividono le fonti che nel corso degli anni hanno saputo costruirsi un’ottima reputazione a suon di notizie poi rivelatesi fedeli alla realtà. E dunque, secondo recenti voci di corridoio, in casa Apple non riescono proprio ad accettare l’idea di vedere un iPhone con una piega visibile al centro del display. In realtà, questo è un problema con cui tutti le aziende devono avere a che fare: Samsung, che di recente ha presentato la sesta generazione dei suoi Z Flip e Z Fold, ancora non ha trovato una soluzione.

È vero che anno dopo anno, innovazione dopo innovazione, si sono notati miglioramenti, ma in determinate condizioni di luce gli utenti non possono fare altro che notare – e senza il minimo sforzo – questa “particolarità”. In quel di Cupertino, dove l’attenzione al design è sempre ai massimi livelli, questo è qualcosa di inaccettabile. E lo conferma anche Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che in uno dei suoi ultimi post su X spiega che Apple ha in laboratorio diversi prototipi di iPhone pieghevole, ma tutti presentano le pieghe al centro del display.

Lo stesso Gurman prova poi a spiegare quello che secondo lui il pensiero di Tim Cook e soci. I pieghevoli rappresentano una parte minuscola del mercato degli smartphone, mercato oggi dominato dagli iPhone, quindi perché “rischiare” con un dispositivo di cui non si è convinti? Il giornalista però fa anche notare che è strano oggi vedere un’azienda del calibro di Apple restare così indietro in aree emergenti come quella dell’intelligenza artificiale e, appunto, quella dei foldable.

L’azienda californiana vuole dunque realizzare l’iPhone pieghevole perfetto prima di gettarsi (anche) nella mischia? Così sembra, ma nel frattempo le aziende rivali continuano ad accelerare.