iPhone, Samsung e altri smartphone: qual è il più venduto di tutti?

Tutti hanno uno smartphone ma non tutti sanno quali sono i più venduti in giro per il mondo. A tal proposito oggi è la volta di svelare questo arcano, parlando dei principali telefoni che gli utenti sono soliti acquistare. A quanto pare la classifica mondiale relativa al terzo trimestre 2024, è dominata dal brand Apple, che conferma il suo successo grazie alla scorsa gamma iPhone 15.

Stando a quanto riportato da Counterpoint Research, il podio è completamente monopolizzato dai tre modelli della scorsa line-up in quest’ordine: iPhone 15, 15 Pro Max e 15 Pro. Esatto, è proprio il piccolo della famiglia a portare a casa il primo posto, mentre il più grande si posiziona alle sue spalle lasciando sul gradino più basso il 15 Pro.

Apple domina con i suoi iPhone ma dove sono i Samsung?

È un risultato notevole per Apple, che riesce a mantenere la vetta delle vendite nonostante la concorrenza agguerrita. Rispetto agli anni precedenti, l’azienda ha consolidato la sua posizione anche con i modelli Pro, portandoli a livelli di vendite simili a quelli degli iPhone standard, un elemento che ha sicuramente avuto un impatto positivo sui profitti.

Passando a Samsung, il suo Galaxy S24 appare al decimo posto nella classifica. In questo caso c’è da registrare che Galaxy S24 Ultra, sebbene fosse stato al nono posto nel secondo trimestre, nel terzo è stato superato dal modello S24 standard. Questo dimostra dunque una crescente popolarità nel segmento alto di mercato. Tale evoluzione evidenzia un miglioramento delle vendite dei modelli di punta di Samsung, anche se è chiaro che la società sta orientando le vendite verso la gamma media piuttosto che sui dispositivi di fascia più alta.

Infine, Xiaomi mantiene una presenza significativa nella top ten grazie alla serie Redmi. Il Redmi 13C non è riuscito a superare il nono posto del Redmi 12C dello scorso anno, ma resta comunque un’opzione popolare nella fascia economica, garantendo a Xiaomi una posizione stabile nella classifica, accanto ai giganti Apple e Samsung. Per ora, questi tre marchi continuano a dominare il mercato, confermandosi come le scelte preferite dagli utenti di tutto il mondo.