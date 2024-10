iPhone SE 4: Apple pensa ad un display OLED tutto nuovo

Mentre tutti si concentrano sui nuovi dispositivi della gamma iPhone 16, Apple sta lavorando duramente al suo nuovo progetto che porterà in auge una nuova versione del modello SE. Quello che con tutta probabilità si chiamerà iPhone SE 4, sarà un prodotto davvero interessante per via del suo rapporto tra qualità e prezzo. Con un’estetica totalmente diversa rispetto all’ultimo esemplare della gamma presentato anni fa, questo terminale offrirà anche un aspetto più moderno.

Durante le ultime ore si sta parlando inoltre di una svolta significativa che riguarderà con tutta probabilità lo schermo del prodotto. Stanno infatti alle indiscrezioni che sono trapelate, Apple sta pensando ad un display OLED totalmente diverso per la linea: non esisterà più alcuna unità da 4,7 pollici e si abbandoneranno i bordi spessi. La scelta del pannello, quindi dovrebbe ricadere sull’unità vista a bordo degli iPhone 14.

iPhone SE 4 sarà simile agli iPhone 14: ecco altre specifiche

Si parla di un prodotto che abbandonerà il tasto home e i vecchi bordi, tutto in favore di un’estetica molto moderna. Il nuovo iPhone SE 4 sarà inoltre, provvisto di un processore della gamma A18 e di 8 GB di RAM: in questo modo Apple garantisce l’accesso alla sua novità, ovvero Intelligence.

Il prezzo di partenza previsto per l’iPhone SE 4 è al momento di 499 dollari. Ad Apple toccherà trovare un equilibrio tra prestazioni e convenienza. Sebbene il pannello dell’iPhone 14 sia ancora relativamente nuovo, il suo costo è diminuito in maniera significativa. È proprio questo a rendere più accessibile questo nuovo dispositivo.

I fornitori dei display per l’iPhone SE 4 saranno BOE e LG Display, nonostante alcuni problemi legati alla possibile inclusione di BOE nella lista nera degli Stati Uniti a causa di alcuni motivi di sicurezza nazionale. Tuttavia, sembra che la produzione di massa dei display inizierà presto siccome il lancio è previsto per la primavera del 2025.