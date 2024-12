IT-Wallet, si aggiorna l'app IO: risolti i problemi di caricamento dei documenti

Dopo aver introdotto la possibilità di caricare i documenti in formato digitale nella sezione IT-Wallet, l’app IO ha dovuto aggiornare per forza di cose il sistema. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza del pubblico, eliminando delle problematiche che durante le scorse settimane avevano messo in difficoltà gli utenti. Arriva pertanto la nuova versione 2.79, la quale consente di beneficiare di alcune novità a chi utilizza proprio il portafoglio digitale IT-Wallet.

Tra le modifiche più attese c’è il ripristino delle funzionalità di Documenti su IO, che ora permette di caricare nuovamente Patente di Guida, Tessera Sanitaria e Carta della Disabilità Europeasul proprio smartphone.

App IO, IT-Wallet: novità e primi risultati

L’aggiornamento non si è limitato a risolvere problemi tecnici, ma ha introdotto anche la possibilità di accedere all’app IO tramite CieID, un sistema che utilizza la Carta d’Identità Elettronica per l’autenticazione. Questo rende l’app ancora più versatile e facile da usare.

Nella prima settimana, IT-Wallet ha raggiunto numeri significativi: 2,39 milioni di attivazioni e quasi 4 milioni di documenti caricati. Nonostante questo successo iniziale, ci sono ancora margini di miglioramento. Ad esempio, manca la possibilità di caricare la carta d’identità e di usare i documenti caricati per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. Al momento, infatti, il portafoglio è utile solo per interazioni offline.

Ora la volontà è una ed è molto chiara: si vuole portare IT-Wallet ad essere un portafoglio digitale completo al 100%. Per tale motivazione sono stati coinvolti enti importanti come il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Tutto ciò porterà in futuro a poter gestire a bordo dell’app IO documenti come certificati di nascita, biglietti, abbonamenti e tessere elettorali.

Per riuscire ad ottenere questo risultato bisognerà passare attraverso alcuni step fondamentali. Il primo è sicuramente l’approvazione di un decreto attuativo che è ancora in lavorazione sebbene fosse previsto per luglio scorso.