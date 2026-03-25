Italia-Irlanda del Nord: come vederla dall'estero? Ecco la soluzione

Tutto pronto per Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026. Ma come vederla se si risiede all'estero?
Edoardo Damato
Pubblicato il 25 mar 2026
Italia-Irlanda del Nord: come vederla dall'estero? Ecco la soluzione

Ci siamo: manca ormai pochissimo ad una delle partite più attese dell’anno. Stiamo ovviamente parlando di Italia-Irlanda del Nord, match valido per i playoff Mondiali 2026. Chi vince va in finale, chi perde torna a casa.

Dopo le due mancate partecipazioni ai campionati del Mondo in Russia e in Qatar, gli azzurri non possono permettersi una terza esclusioni. In campo, alla New Balance Arena di Bergamo con calcio d’inizio ore 20.45, serve massima concentrazione.

Come vedere la sfida? In diretta TV su Rai 1 e in streaming su Rai Play, ma chi è all’estero potrebbe avere grosse difficoltà. Non c’è da preoccuparsi, una soluzione rapida e poco costosa esiste e si chiama PrivadoVPN: andiamo a scoprire come funziona.

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Il problema di chi si trova all’estero è che la Rai oscura la visione dei suoi canali. Per superare queste barriere geografiche c’è solo un modo: utilizzare una VPN, selezionare un server italiano e poi collegarsi a Rai Play.

Una delle migliori VPN sul mercato è PrivadoVPN: ha server in Italia, è semplicissima da utilizzare e costa solo 1,11€ al mese grazie allo sconto del 90% attivo in questo momento.

La procedura per utilizzarla è davvero facile, ecco gli step da seguire:

  • Attiva la VPN
  • Scarica l’app del servizio sul tuo dispositivo
  • Seleziona un server italiano
  • Accedi a Rai Play e goditi la partita

Ricordiamo che il formato dei playoff prevede una partita secca: non c’è andata e ritorno. In caso di pareggio dopo i 90 minuti, si va ai supplementari e poi ai rigori. Se l’Italia dovesse vincere, sfiderà in trasferta – il 31 marzo – una tra Galles e Bosnia Erzegovina.

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