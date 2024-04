Il caldo è arrivato in molte regioni d’Italia e all’estate non manca ormai molto. Questo per dire che è un ottimo momento per acquistare il JBL Boombox 3, lo speaker wireless impermeabile con Wi-Fi, 3D Dolby Atmos e fino a 24 ore di autonomia. Oggi lo paghi solo 459,99 euro su Amazon, ovvero 140 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

JBL Boombox 3, l’altoparlante Bluetooth perfetto per le tue giornate all’aperto

Questo colosso del suono offre un’esperienza audio impareggiabile, un design robusto e una batteria a lunga durata che lo rendono perfetto per qualsiasi avventura. Al centro del Boombox 3 c’è il suono JBL Original Pro, caratterizzato da un’incredibile chiarezza e da bassi potenti. Il design del subwoofer, riprogettato per l’occasione, offre un’immersione nei bassi ancora più profonda e coinvolgente, senza distorsioni anche ai volumi massimi.

Per gli amanti della musica che desiderano il massimo, il Boombox 3 supporta la tecnologia 3D Dolby Atmos, trasportandoti in un’atmosfera sonora tridimensionale come se ti trovassi al centro del concerto. Grazie al Wi-Fi integrato, lo speaker wireless ti permette di goderti la tua musica preferita in streaming ad alta definizione da servizi come Spotify, Amazon Music e Apple Music.

Il JBL Boombox 3 ha l’autonomia per seguirti in ogni avventura. La batteria ricaricabile ad alta capacità offre fino a 24 ore di riproduzione non-stop. L’altoparlante, poi, è anche incredibilmente resistente. Il suo design robusto e la sua certificazione IP67 lo rendono resistente a polvere, acqua e cadute accidentali, così potrai portarlo con te ovunque tu vada, senza timore di danneggiarlo.

E nel caso tu voglia amplificare ulteriormente l’esperienza sonora, puoi collegare due Boombox 3 in modalità PartyBoost per creare un sistema audio stereo. Perfetto per animare feste, eventi all’aperto o qualsiasi altra occasione che richieda un suono ricco e potente.