JBL Clip 4: lo speaker con moschettone è al MINIMO STORICO

Tra gli altoparlanti Bluetooth più gettonati in assoluto (sono quasi 10.000 le recensioni degli utenti…) c’è il JBL Clip 4. E non è di certo un caso. Lo speaker è compatto, è resistente ad acqua e polvere, ha un’autonomia di circa 10 ore e vanta un design unico o quasi. Con il pratico moschettone, infatti, lo si può agganciare un po’ ovunque. Un altro vantaggio è certamente il prezzo, almeno per il momento: costa solo 39,99€ (anziché 65€) grazie allo sconto Amazon del 38%. E la spedizione è completamente gratuita.

Non teme acqua né polvere, e lo puoi agganciare ovunque: lo speaker wireless JBL Clip 4 ad un super prezzo su Amazon

Sfruttando la tecnologia Pro Sound proprietaria, il Clip 4 è tra i diffusori wireless più potenti e compatti in assoluto: riproduce un suono di alta qualità e con bassi corposi dallo smartphone o dal tablet. Il design ultraportatile è un piacere per gli occhi: caratterizzato da una trama in tessuto, lo speaker tascabile JBL Clip 4 è l’ideale per ogni attività, grazie alle sue piccole dimensioni e al moschettone integrato. In rilievo trovi i pulsanti play/pausa e quelli per regolare il volume.

La certificazione IPX67 (resistenza all’acqua e alla polvere) rende lo speaker di JBL perfetto per ascoltare la musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. L’autonomia è sbalorditiva per un device di queste dimensioni, parliamo infatti di circa 10 ore di riproduzione musicale wireless con una sola ricarica.

All’interno della confezione c’è tutto il necessario. Oltre al diffusore, trovano spazio il cavo USB-C necessario per la ricarica del gadget e una guida rapida che è sempre utile all’occorrenza.

Lo sconto del 38% è quello più alto mai registrato fino ad oggi e potrebbe attirare più utenti del previsto. Di conseguenza, chiunque sia interessato, dovrebbe procedere in tempi rapidi all’acquisto, così da aggiudicarsi l’articolo ad un prezzo a dir poco conveniente.

