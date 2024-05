Con l’estate alle porte bisogna mettere insieme l’attrezzatura giusta per godersi le giornate all’aperto, in spiaggia o immersi nella natura. Un must have è certamente uno speaker Bluetooth, e oggi quello da acquistare senza il minimo di esitazione è il JBL GO 3. Il piccolo altoparlante super resistente è scontato del 40% su Amazon e costa quindi solo 26,99 euro, spedizione compresa.

Design compatto e super robusto: il JBL GO 3 è lo speaker Bluetooth da portare ovunque

Il JBL GO ha un formato ultracompatto che lo rende facile da portare con sé ovunque, che sia in borsa, nello zaino o agganciato allo zaino grazie al laccetto integrato. La sua robusta griglia in tessuto e il guscio in gomma lo rendono resistente agli urti e alle cadute, mentre la certificazione IPX67 testimonia la sua resistenza all’acqua e alla polvere.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il JBL GO 3 offre un suono ricco grazie alla tecnologia proprietaria Pro Sound. Lo speaker si collega facilmente a smartphone, tablet o altri dispositivi Bluetooth per uno streaming musicale wireless. Poi, con un’autonomia che arriva alle 5 ore, ci si può godere la musica per ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

Il JBL GO 3 è dunque un altoparlante che offre un suono ricco, uno stile inconfondibile e una serie di funzioni utili, come la modalità vivavoce per le chiamate audio. Perfetto per chi ama la musica in movimento, questo diffusore compatto è un compagno ideale per le avventure quotidiane.

All’interno della confezione è incluso anche un cavo di tipo USB-C per la ricarica.