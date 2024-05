Ghiotta occasione che non dovrebbero farsi sfuggire tutti coloro che hanno aggiunto il Samsung Galaxy S24 Ultra alla propria lista dei desideri. Oggi lo smartphone con uno dei migliori sistemi fotografici e con uno splendido display immersivo QHD+ da 6,8 pollici è scontato di 200 euro su Amazon. Per completare l’acquisto 1.299 euro (il caricabatterie è incluso) basta utilizzare il codice GALAXI200 al momento del pagamento.

Samsung Galaxy S24 Ultra con funzioni AI e super fotocamera: risparmia 200€ su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra può contare su una scocca in titanio che lo rende più resistente e leggero rispetto al modello precedente. Il display è uno spettacolare Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con una luminosità record di 2589 nits. La frequenza di aggiornamento poi è dinamica (da 1Hz a 120Hz) e queto significa che si adatta in automatico per garantire sempre la migliore esperienza possibile.

Come già suggerito in apertura, la vera star è il comparto fotografico. La fotocamera posteriore multipla con sensore principale da 200 megapixel (gli altri sono da 50, 12 e 10 megapixel) cattura incredibili foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel per selfie e videochiamate di alta qualità.

Il compito delle prestazioni è assegnato al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, uno dei migliori oggi sul mercato e che offre anche una efficienza energetica migliorata. La batteria da 5000 mAh si traduce in un’ottima autonomia, anche con un utilizzo intenso, e non manca il supporto alla ricarica rapida da 45W. Presente anche la S Pen, che offre una precisione e una fluidità di scrittura senza precedenti.

Infine, rende ancora più ricca l’esperienza d’uso il pacchetto Galaxy AI, che porta con sé funzioni basate sull’intelligenza artificiale (come Cerchia e cerca).