Juventus-Benfica: quando giocano e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 29 gennaio, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Benfica, ultimo match della prima fase della nuova Champions League. L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport e in streaming su NOW, con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

La soluzione più conveniente per vedere la partita della Juve e gli altri match di Champions è il pass Sport della piattaforma NOW, al momento disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro. Con questo pass si ha inoltre accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on-demand.

Dove vedere Juventus-Benfica

La partita di Champions League tra Juventus e Benfica del 29 gennaio sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252), e in streaming su NOW a partire dalle 21:00. La telecronaca del match sarà a cura di Maurizio Compagnoni.

Al momento la Juve si trova al 17° posto, con 12 punti guadagnati dopo le prime sette giornate, con una differenza reti positiva (+4). La qualificazione ai playoff è matematica, ma la squadra di Thiago Motta può ancora sperare nell’accesso diretto agli ottavi, anche se la strada è impervia: infatti, oltre alla vittoria sul Benfica, i bianconeri dovrebbero sperare nella non vittoria di almeno dieci delle dodici squadre che sono posizionate tra il quinto e sedicesimo posto.

L’offerta di NOW

Il piano annuale del pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno. Il pass Sport della piattaforma streaming NOW consente l’accesso completo all’offerta sportiva di Sky, inclusa la visione di 185 partite su 203 della nuova Champions League. Gli appassionati di calcio possono inoltre guardare tutte le partite della Serie C, il meglio della Premier League e Bundesliga, più tre partite a turno della Serie A. Oltre a ciò, l’offerta sportiva si completa con Formula 1, MotoGP, tutto il tennis, l’NBA, l’Eurolega, il golf, il rugby e altro ancora.