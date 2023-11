Juventus-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida molto interessante quella tra Juventus e Cagliari per la dodicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono in un ottimo periodo di forma: i bianconeri sono alla ricerca della quinta affermazione di fila per presentarsi alla grande sfida contro l’Inter di ritorno dalle nazionali nel migliore dei modi.

I sardi sembrano aver invertito il ruolino di marcia e dopo due successi di fila si ritrovano addirittura fuori dalla zona retrocessione. Difficile ripetersi anche oggi, ma gli uomini di Ranieri vogliono stupire.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Juventus-Cagliari in streaming: le probabili formazioni

Allegri dovrà fare i conti con gli infortuni di Danilo, Alex Sandro e Weah, oltre alla squalifica di Rabiot. Szczesny si prepara a difendere la porta, supportato dal terzetto difensivo composto da Gatti, Bremer e Rugani. Sulle fasce agiranno Cambiaso e Kostic, mentre il centrocampo sarà affidato a McKennie, Locatelli e Miretti.

In attacco, il ballottaggio tra Vlahovic e Kean è ancora aperto, mentre Chiesa ha il posto garantito.

Ranieri non intende essere un semplice sparring partner per un avversario teoricamente più forte. Con le assenze per infortunio di Nandez, Di Pardo e il lungodegente Rog, il tecnico romano potrebbe schierare Azzi sulla fascia destra, contendendosi il posto con Zappa, protagonista nella vittoria contro il Genoa.

Il centrocampo vede Prati orchestrare le operazioni, affiancato da Makoumbou e Jankto. A centrocampo, ballottaggio tra Mancosu e Viola, pronti a alternarsi tra la prima e la seconda frazione di gioco. In attacco, la tentazione è Lapadula, ma il buon momento di Petagna gli conferisce un vantaggio, con Luvumbo quasi certo del posto da titolare.

