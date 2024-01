Juventus-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Juventus scende in campo per la 22esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium arrivano i toscani dell’Empoli reduci dal roboante successo per 3-0 ottenuto ai danni del Monza che ha ridato speranza all’obiettivo salvezza degli azzurri, attualmente in penultima posizione.

Per i bianconeri però è un’occasione ghiotta per andare addirittura momentaneamente a +4 punti sull’Inter, seppur con due partite giocate in più. Ma sarebbe sufficiente per mettere pressione ai nerazzurri impegnati domani sera a Firenze.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Juventus-Empoli in streaming: le probabili formazioni

Rabiot ancora fuori: il suo recupero non è possibile entro i tempi stabiliti. Dubbi anche per Chiesa che sarà soggetto a ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. Djalò ha iniziato gradualmente ad allenarsi con il resto del gruppo. In casa Empoli, il nuovo arrivo Cerri è la scelta di Nicola per guidare l’attacco. Ecco come potrebbero schierarsi le due formazioni.

JUVENTUS (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola

Calcio d’inizio fissato come detto alle ore 18. Non perderti nemmeno un minuto con la diretta streaming su DAZN.

