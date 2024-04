Juventus-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Reduci dai vittoriosi successi in semifinale di Coppa Italia, Juventus e Fiorentina si affrontano questa sera per quello che potrebbe essere già un antipasto della finale. La certezza è che entrambe le squadre hanno bisogno dei 3 punti: i bianconeri per consolidare il posto Champions, la viola per provare a risollevarsi in vista dell’ultima parte del campionato. E poi c’è sempre il discorso di una rivalità molto sentita tra le due tifoserie.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Juventus-Fiorentina in streaming: le probabili formazioni

Rispetto alla formazione di coppa, in porta si rivede Szczesny. Per il resto confermati gli altri 10 componenti della formazione che ha battuto la Lazio nella semifinale di andata, con Vlahovic al rientro dalla squalifica.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ci sono invece alcuni cambi per Italiano: sfida per una maglia tra Kayode e Dodò in difesa, mentre Ranieri dovrebbe giocare al posto di Martinez Quarta. Belotti unica punta, supportato da Nico Gonzalez, Beltran e Kouamè.

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti

