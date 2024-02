Juventus-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Juventus e Frosinone si affrontano per la 26esima giornata di Serie A. Momento delicato per i ragazzi di Allegri che hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 partite dicendo praticamente addio ai sogni scudetto: l’Inter è lontana 9 punti con una partita ancora da giocare.

I frusinati non se la passano meglio: tre sconfitte consecutive e zona retrocessione che si fa pericolosamente vicina. Di Francesco e i suoi cercano almeno 1 punto che faccia morale.

La partita avrà inizio domenica 25 febbraio alle ore 12.30 e potrai vederla in streaming su DAZN.

Juventus-Frosinone in streaming: le probabili formazioni

Danilo fuori per infortunio, Allegri dovrà fare affidamento su Rugani, affiancato da Gatti e Bremer in difesa per proteggere Szczesny. Sulle fasce ecco Cambiaso e Kostic, mentre a centrocampo ecco McKennie, Locatelli e Rabiot.

In attacco è certo del posto soltanto Vlahovic mentre è aperto il ballottaggio tra Yildiz e Chiesa, con quest’ultimo leggermente favorito.

Formazione quasi obbligata per il Frosinone che schiera in porta Turati, con Romagnoli in coppia con Okoli in difesa supportati sugli esterni da Lirola e Valeri. A centrocampo, Barrenechea farà il suo ritorno dal primo minuto, affiancato da Mazzitelli e uno tra Gelli e Brescianini. In attacco, Kaio Jorge sarà favorito su Cheddira, con Soulé e uno tra Reinier, Harroui e Seck a completare il reparto.

