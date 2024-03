Juventus-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Juventus attende il Genoa per la sfida dell’ora di pranzo della 29esima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dal pareggio interno contro l’Atalanta, cercano un successo per provare a riconquistare il secondo posto adesso occupato dal Milan.

Il grifone si trova a +9 sulla zona retrocessione al dodicesimo posto in classifica: un risultato positivo garantirebbe ulteriore tranquillità e permetterebbe di spezzare il ciclo di due sconfitte consecutive.

La partita avrà inizio alle ore 12.30 e potrai vederla in streaming su DAZN e su NOW con il pass Sport.

Juventus-Genoa in streaming: le probabili formazioni

La Juventus si prepara a affrontare il Genoa con una formazione che vede Szczesny tra i pali, difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, Allegri potrebbe schierare Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti e Kostic, mentre in attacco spazio a Vlahovic e Chiesa.

Dall’altra parte, il Genoa potrebbe scendere in campo con Martinez in porta, difesa a tre composta da De Winter, Bani e Vasquez. A centrocampo, Gilardino pensa a Frendrup, Messias, Badelj, Malinovskyi e Spence. Retegui e Gudmundsson in avanti.

