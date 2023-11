Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Oggi è la grande notte del Derby d’Italia. Juventus e Inter si affrontano in una partita scudetto come non si vedeva da anni: 29 punti i bianconeri secondi in classifica, 31 per la squadra guidata da Simone Inzaghi al momento al comando della vetta. Una partita che potrebbe iniziare ad indirizzare un discorso che si risolverà comunque nei prossimi mesi: entrambe le squadre vogliono però vincere per lanciarsi in vista dell’inverno.

La partita avrà inizio alle 20.45 e potrai guardarla in diretta streaming in esclusiva su DAZN.

Juventus-Inter in streaming: le probabili formazioni

Per la Juventus di Allegri, il recupero di Alex Sandro e Locatelli è una buona notizia, anche se sembra che entrambi inizieranno dalla panchina. La difesa vedrà Rugani affiancato da Bremer e Gatti, con Szczesny a difendere i pali.

Sulle fasce, Cambiaso e Kostic, mentre al centro del campo McKennie, Rabiot e Nicolussi Caviglia, al suo debutto da titolare. In attacco, Chiesa è una certezza, mentre Vlahovic sembra avere il vantaggio su Kean. Milik sarà in panchina, mentre Danilo e Weah restano indisponibili.

Simone Inzaghi, dall’altra parte, si trova ad affrontare problemi in difesa con le assenze di Pavard e Bastoni. Darmian e De Vrij prenderanno il loro posto, con Acerbi spostato sulla fascia sinistra. Sommer sarà in porta, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco. La regia sarà affidata a Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan come mezzali.

Thuram e Lautaro Martinez sono confermati in attacco. Cuadrado è pronto per il recupero in panchina, mentre Sanchez rimane fuori per infortunio.

Quasi tutto pronto. Calcio d’inizio alle 20.45 in diretta streaming su DAZN.

