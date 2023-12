Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Juventus e Napoli inaugurano con una grande sfida la quindicesima giornata di Serie A. In questo anticipo dell’Immacolata si affrontano due formazioni divise da una forte rivalità e dai sentimenti opposti: i bianconeri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e puntano al controsorpasso sull’Inter, che sarà impegnata in casa contro l’Udinese.

I partenopei sono reduci invece dalla brutta scoppola a domicilio per 3-0 rimediata proprio contro i nerazzurri: lontani 11 punti dal primo posto, cercano un successo di prestigio per ritrovare morale e non rischiare di ritrovarsi fuori dalla zona Champions League.

Juventus-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Il tecnico bianconero, Allegri, può tirare un sospiro di sollievo con il ritorno di Locatelli in cabina di regia, completamente ristabilito dal dolore al costato. Il centrocampo sarà affidato anche a McKennie e Rabiot, mentre sulle fasce vedremo Cambiaso e Kostic, dato che Weah è ancora indisponibile.

In attacco, la coppia Vlahovic-Chiesa è confermata, anche se Kean è pronto a dare battaglia. La difesa sarà composta da Bremer, affiancato da Gatti e il recuperato Danilo, con Szczesny tra i pali.

Dal canto suo, il Napoli di mister Mazzarri può contare su una difesa solida, con Juan Jesus sulla sinistra, Natan al centro insieme a Rrahmani e Di Lorenzo a destra dal primo minuto. Meret si conferma tra i pali.

A centrocampo, potrebbe essere il momento del ritorno di Zielinski, affiancato da Anguissa e Lobotka, con Elmas pronto a subentrare. Il tridente offensivo sarà composto da Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

