Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in streaming

In un insolito posticipo del martedì sera, Juventus e Sassuolo scendono in campo per chiudere la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

I bianconeri devono vincere per mantenere il distacco dall’Inter capolista a soli 2 punti, mentre per i neroverdi c’è la necessità di trovare un risultato utile che potrebbe essere pesante in chiave salvezza.

Juventus-Sassuolo in streaming: le probabili formazioni

Con Allegri alle prese con le assenze di Gatti e McKennie per squalifica, la formazione vede Szczesny confermato tra i pali, mentre Danilo e Bremer assicurano la difesa. Il ballottaggio per il terzo posto difensivo vede Rugani e Alex Sandro in competizione.

A centrocampo, Cambiaso e Kostic sembrano favoriti per le posizioni esterne, affiancati dal trio centrale composto da Miretti, Locatelli e Rabiot. In attacco, il ritorno di Vlahovic è previsto accanto a Chiesa, leggermente avanti, e Yildiz, entrambi in competizione per un posto accanto al centravanti.

Nel Sassuolo, Dionisi è alle prese con l’incertezza tattica dovuta agli infortuni di Toljan e Vina, i terzini titolari. Due opzioni da valutare: il consueto 4-2-3-1 o una difesa a 3. In caso di retroguardia a 4, Pedersen, Erlic, Ferrari e Viti formerebbero la difesa, mentre Boloca e Matheus Henrique si posizionerebbero a centrocampo. L’attacco rimarrebbe invariato con Berardi, Thorstvedt, Laurienté e Pinamonti.

In alternativa, con la difesa a 3, potrebbe aprirsi uno spazio per Ruan nel trio difensivo e per Missori sulle fasce laterali, ma Thorstvedt rischierebbe di perdere il posto.

