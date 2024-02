Juventus-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Juventus e Udinese chiudono con il posticipo del lunedì sera la 24esima giornata di Serie A. Reduce dalla sconfitta nel big match contro l’Inter, la Juventus deve assolutamente vincere per mantenere attive le residue chance scudetto.

Gli ospiti invece, con appena 2 vittorie in tutto il campionato, hanno bisogno disperato di raccogliere punti per evitare di non ritrovarsi in piena zona retrocessione.

La partita avrà inizio lunedì 12 febbraio alle ore 20.45. Potrai vederla qui in diretta streaming su DAZN.

Juventus-Udinese in streaming: le probabili formazioni

La Juventus dovrà fare a meno di Vlahovic, ancora fuori a causa di un affaticamento muscolare. Il serbo non andrà neanche in panchina. Al suo posto ecco Milik che farà coppia con Chiesa in attacco. Alex Sandro prenderà il posto dello squalificato Danilo in difesa.

Due dubbi per gli ospiti: ballottaggio tra Kamara e Zemura a sinistra, mentre a destra si contengono una maglia Ebosele, Ferreira ed Ehizibue. Coppia d’attacco formata da Thauvin e Lucca.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer e Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Milik e Chiesa. All. Massimiliano Allegri

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti e Kristensen; Ebosele, Smardzic, Walace, Lovric e Kamara; Thauvin e Lucca. All. Cioffi

Calcio d’inizio fissato per lunedì 12 febbraio alle ore 20.45. Non perderti neanche un minuto con la diretta streaming su DAZN.

