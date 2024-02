Kaspersky, tutti i piani in sconto fino al 60%. C'è anche quello Premium

Con l’offerta speciale di Kaspersky, azienda leader nel settore della cybersecurity, puoi proteggere te stesso e la tua famiglia con piani completi che offrono un risparmio fino al 60%.

Tutti i piani Kaspersky in promozione

Kaspersky offre una gamma completa di soluzioni di sicurezza che garantiscono la protezione da malware, virus, ransomware e altre minacce digitali. I piani, che variano da Premium Total Security a Plus Internet Security fino a Standard Antivirus, sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente, mantenendo le attività online sicure e private su più dispositivi senza compromettere la velocità.

Ecco, nel dettaglio, quali sono i piani in offerta:

Kaspersky Premium Total Security: con un risparmio fino al 60%, questo piano completo offre a 34,99 euro all’anno una vasta gamma di funzionalità, tra cui antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, VPN illimitata e superveloce e molto altro ancora Kaspersky Plus Internet Security: con uno sconto fino al 59%, questo piano a 29,99 euro all’anno è ideale per coloro che cercano una protezione completa su diverse piattaforme, inclusi Windows, macOS, Android e iOS Kaspersky Standard Antivirus: con uno sconto fino al 53% (19,99 euro all’anno), questo piano fornisce un’ottima protezione di base per tutte le tipologie di utente

Se non sei soddisfatto del nuovo piano, hai la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Le soluzioni Kaspersky non si limitano a proteggere dai malware, ma offrono anche strumenti per mantenere la privacy delle password, dei contenuti e delle attività online. Con VPN e Password Manager integrati in alcuni dei piani in offerta, avrai il controllo totale sulla tua vita digitale.

Non lasciare che le minacce online compromettano la tua sicurezza e quella della tua famiglia. Approfitta dell’offerta speciale Kaspersky per risparmiare fino al 60% e ottenere una protezione pluripremiata per tutti i tuoi dispositivi, PC e mobili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.