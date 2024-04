Kena 5,99€ - 1 mese GRATIS e NIENTE costi di attivazione

Kena mobile propone una delle offerte del momento. Con 5,99 Euro al mese ottieni 150 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 sms. Ma bisogna sottolineare anche altri vantaggi. La promozione, infatti, prevede un mese gratis con costi di attivazione gratuito. Insomma, una vera e propria occasione da non perdere, perché difficilmente sul mercato sarà possibile trovare tariffe così basse, per un servizio che da sempre si è distinto per stabilità e sicurezza.

Approfitta subito della promozione: non sappiamo ancora quanto durerà, ma probabilmente costi così bassi saranno a disposizione solo per pochi giorni. Il nostro consiglio è, perciò, di fare in fretta.

Cosa hai con Kena Mobile?

Con Kena avrai a disposizione, a soli 5,99 Euro al mese: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali, 70GB di traffico dati sotto rete 4G+ di TIM, con velocità fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload, roaming zero in UE: 5GB di traffico dati in 3G, nessun costo di attivazione, SIM gratuita, primo mese GRATIS.

L’attivazione è semplice e veloce: puoi farla direttamente online sul sito ufficiale di Kena Mobile, tramite l’app Kena Mobile, nei negozi autorizzati o chiamando il Servizio Clienti al numero 181.

Perché scegliere Kena 5,99€?

Risparmio : Kena 5,99€ è una delle tariffe mobile più convenienti sul mercato, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

: Kena 5,99€ è una delle tariffe mobile più convenienti sul mercato, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Flessibilità : l’offerta non prevede vincoli di durata e canone mensile, potrai disattivarla in qualsiasi momento senza penali.

: l’offerta non prevede vincoli di durata e canone mensile, potrai disattivarla in qualsiasi momento senza penali. Comodità : la gestione dell’offerta è semplice e intuitiva, potrai farlo direttamente dall’app Kena Mobile o dall’area clienti del sito web.

: la gestione dell’offerta è semplice e intuitiva, potrai farlo direttamente dall’app Kena Mobile o dall’area clienti del sito web. Sicurezza: Kena Mobile è un operatore telefonico affidabile che si appoggia alla rete TIM, garantendoti una copertura e una qualità del servizio eccellenti.

Kena 5,99€ è l’offerta ideale per chi cerca una tariffa mobile conveniente, flessibile e senza sorprese. Non perdere l’occasione di attivarla subito e approfittare del primo mese GRATIS.