Kena 5,99€ - 1 mese GRATIS SENZA costi di attivazione

150GB, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 Euro al mese. No, non stai sognando, ma solo leggendo la promozione che Kena Mobile ha recentemente lanciato, ma che sarà disponibile solo per altri pochi giorni. Affrettati se vuoi strappare condizioni che difficilmente saranno riproposte.

I vantaggi non finiscono qui, perché comprendono anche il primo mese di servizio completamente gratuito se attivi l’offerta nei prossimi giorni. Inoltre, non dovrai preoccuparti di costi aggiuntivi per l’attivazione o per la SIM, poiché entrambi sono gratuiti. Questa offerta non prevede alcun vincolo di durata, permettendoti di disattivarla in qualsiasi momento senza incorrere in penali. La gestione del piano è resa facile e intuitiva grazie all’app Kena Mobile e all’area clienti del sito web. Infine, beneficiando della rete TIM, Kena Mobile assicura un’eccellente copertura e qualità del servizio, rendendo questa offerta particolarmente attraente per chi cerca flessibilità e affidabilità.

Offerta Kena: non perdere tempo

Se attivi l’offerta nei prossimi giorni, potrai godere del primo mese completamente gratuito, permettendoti di testare il servizio senza alcun costo. Questo periodo iniziale senza pagamenti è un’ottima opportunità per valutare la qualità e l’affidabilità del servizio senza impegni finanziari. In aggiunta, l’attivazione dell’offerta e la SIM sono offerti gratuitamente, eliminando qualsiasi costo aggiuntivo che di solito accompagna la configurazione di un nuovo piano telefonico.

Un altro aspetto distintivo di questa offerta è l’assenza di vincoli contrattuali. Puoi scegliere di attivare o disattivare il piano in qualsiasi momento, il che ti offre una libertà senza precedenti rispetto alle solite restrizioni degli abbonamenti telefonici. Questa flessibilità è ideale per chi non desidera essere legato a lungo termine con un operatore telefonico e preferisce avere la possibilità di cambiare secondo le proprie necessità.

La gestione dell’offerta è resa semplice e diretta tramite l’applicazione Kena Mobile o attraverso l’area clienti del sito web. Questi strumenti digitali sono progettati per essere intuitivi, permettendoti di gestire il tuo account e i servizi in modo efficiente e senza stress.