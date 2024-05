Microsoft lancerà a luglio il nuovo store Xbox per giochi mobile

Dopo un paio da anni in cui si parlava in modo molto vago del progetto, Microsoft ha annunciato finalmente il lancio di uno store Xbox dedicato ai videogiochi mobile.

A rivelare tale intenzione è stata la presidentessa di Xbox, Sarah Bond, che con un suo intervento al Bloomberg Technology Summit ha descritto a grandi linee come sarà l’attesa piattaforma. Il nuovo store, a quanto pare, sarà dapprima accessibile da browser Web per facilitare un accesso da qualunque dispositivo e paese.

Sebbene il servizio sarà molto più aperto rispetto all’App Store di Apple, il focus sarà direzionato verso le produzioni Microsoft. Parliamo, dunque, di titoli come Call of Duty: Mobile, Candy Crush Saga e Minecraft.

La mossa del colosso di Redmond va a bruciare sul tempo la concorrenza, assecondando i nuovi regolamenti del Digital Markets Act in Europa attraverso la realizzazione di questa nuova piattaforma.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl

— Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024