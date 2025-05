Kena Mobile: 200 GB, minuti illimitati e rete TIM a 5,99€/mese

Non sei più soddisfatto del tuo operatore? Allora passa a Kena Mobile! Chi proviene da Iliad, Fastweb, Ho Mobile o altri operatori virtuali, oppure è pronto ad attivare un numero, può approfittare di una nuova interessante promozione: solo 5,99€ per avere 200 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS.

E i vantaggi non finiscono qui, perché il primo mese è completato gratuito con attivazione sempre gratis se si accettano i consensi commerciali. In caso contrario, il costo per attivarla è comunque di appena 4€ una tantum. Pochissimo rispetto alla concorrenza, anche perché parliamo di un’offerta senza vincoli e costi extra nascosti, e che garantisce il massimo della copertura appoggiandosi alla rete TIM.

Tutto sull’offerta di Kena Mobile e perché conviene

Non è facile trovare un’offerta che ti garantisca 200GB, minuti illimitati e 200 SMS, più un mese di servizio omaggio, ad appena 5,99€ al mese. Con il vantaggio di avere dalla tua parte un operatore sempre chiaro e trasparente, senza costi nascosti che non avevi previsto o improvvisi rincari. Non ci sono neanche penali nel caso volessi cambiare nuovamente operatore.

Rispetto alla qualità e velocità della connessione, Kena Mobile si appoggia alla rete TIM, garantendo quindi una copertura del 99% della popolazione. E non si sente neppure la mancanza del 5G, perché con Kena Mobile navighi fino a 60 mbps in download e 30 mbps in download in 4G. Inoltre, la SIM è abilitata al servizio VoLTE, per chiamate dall’audio sempre cristallino sia in arrivo che in uscita.

La gestione poi è facilissima con l’app dedicata. In pochi clic sei libero di verificare i consumi e fare ricariche ovunque tu sia, tramite carte di credito, PayPal, Amazon Pay e Satispay. Se preferisci puoi anche attivare la ricarica automatica.

Scegli Kena Mobile e attiva subito l’offerta per iniziare a risparmiare. Solo 5,99€ al mese e zero costi di attivazione se accetti i consensi. Quest’ultima puoi farla direttamente online, tramite SPID o video selfie.