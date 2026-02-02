Kena Mobile: conto alla rovescia per l'offerta da 300 Giga in 5G a 5,99 euro

Una delle migliori offerte in campo mobile sta per terminare. Il riferimento è all’offerta di Kena, che propone 300 Giga su rete 5G TIM a 5,99 euro al mese, con attivazione e SIM gratuite. Come da titolo, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: per aderire alla promozione c’è tempo fino alle 10:00 del mattino di martedì 3 febbraio.

L’offerta di Kena Mobile si distingue tanto per il prezzo, inferiore alla soglia psicologica dei 6 euro, quanto per il numero di Giga a disposizione degli utenti, ben 300, di gran lunga superiore alla media.

I dettagli dell’offerta di Kena

Il nome dell’offerta è 5,99 200GB Limited Edition 5G e prevede 300 Giga in 5G, invece di 200 Giga, con il servizio di ricarica automatica. Quest’ultimo si può attivare su carta di credito o PayPal al momento della sottoscrizione dell’offerta o tramite l’area clienti Kena.

Sono inclusi anche minuti illimitati verso fissi e mobili, 200 SMS verso i mobili e 9 Giga per navigare nei Paesi appartenenti all’Unione europea. La velocità in download raggiunge il valore massimo di 250 Mbps, mentre in upload si toccano i 75 Mbps (all’estero la velocità di connessione dipende dagli accorti di roaming stretti da TIM con gli altri operatori di rete).

Un’altra funzione utile inclusa nell’offerta è Restart, grazie alla quale è possibile anticipare il rinnovo dei contenuti dell’offerta per avere di nuovo a disposizione Giga, minuti e SMS previsti dall’offerta. La funzionalità appena descritta non prevede costi aggiuntivi.

Possono sottoscrivere l’offerta da 5,99 euro al mese con 300 Giga in 5G chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile e altri MVNO. Per aderire alla promozione c’è tempo fino alle 10:00 del mattino di questo martedì: maggiori informazioni sono consultabili tramite il box qui sotto.