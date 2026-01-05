Kena Mobile con 200 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: l'offerta scade il 7 gennaio

L'offerta natalizia di Kena sta per scadere: ecco cosa include la proposta 5,99 100GB 5G dell'operatore virtuale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 gen 2026
Tra le migliori offerte mobile attivabili a inizio anno si annovera 5,99 100GB 5G di Kena, che propone 200 Giga di Internet 5G con il servizio di Ricarica Automatico attivo, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese. Possono sottoscrivere l’offerta gli utenti che attivano un nuovo numero Kena e chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, ho. Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Poste Mobile, Fastweb, 1 Mobile e altri operatori.

Come già detto, l’offerta attuale di Kena Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. Per l’attivazione è richiesto un contributo di 4 euro una tantum, mentre la SIM è interamente gratuita.

Come funziona l’offerta di Kena Mobile

L’ultima offerta di Kena è attivabile entro le 10:00 del mattino di mercoledì 7 gennaio. I Giga sono in 5G su rete TIM, con una velocità in download fino a 250 Mbps e in upload fino a 75 Mbps, due valori che consentono al 99% delle persone di dormire sonni tranquilli da questo punto di vista.

Sempre a proposito di 5G, in Italia Kena si appoggia alla rete TIM, mentre all’estero la connessione è in 4G, con la velocità che dipende dalla rete degli operatori con cui TIM ha stretto una partnership di collaborazione per il roaming appunto. Inoltre, è importante sottolineare come la SIM Kena, essendo abilitata al servizio dati 5G, richiede uno smartphone che supporti tale tecnologia.

Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è il servizio di Ricarica Automatica: se si sceglie di attivarlo si ottiene in automatico il raddoppio dei Giga, che passano da 100 a 200. Per attivare la ricarica automatica sono sufficienti una carta di credito o l’app PayPal.

Come ciliegina sulla torta finale rimane la funzionalità Restart, che permette di anticipare i contenuti della propria offerta nell’eventualità terminino prima. Pensiamo ad esempio ai Giga e agli SMS che si hanno a disposizione nell’arco di un mese.

