Kena Mobile: fino a 300 Giga su rete 5G TIM a 5,99€ al mese (ultime ore)

Questa mattina, alle ore 10, scade il termine ultimo per approfittare della promozione di Kena Mobile, che offre 300 Giga su rete 5G TIM a 5,99 euro al mese, più l’attivazione e la consegna della SIM gratuite. L’offerta è sottoscrivibile dagli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, ho. Mobile, Coop Voce, PosteMobile e Lycamobile, nonché da coloro che attivano un nuovo numero con Kena.

La sottoscrizione dell’offerta 5G di Kena Mobile avviene direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, dove è possibile consultare l’elenco completo degli operatori MVNO idonei alla portabilità del numero (oltre a quelli già citati qui sopra).

Cosa include l’offerta 5G di Kena

L’attuale offerta in scadenza di Kena Mobile include 300 Giga in 5G invece di 200 Giga attivando il servizio di ricarica automatica, che permette di rinnovare l’offerta in completa autonomia. Senza il servizio di ricarica automatica, i Giga a disposizione in un mese passano a 200.

La velocità in 5G raggiunta con l’offerta di Kena è fino a 250 Mbps in download, un valore più che notevole se si considerano i limiti di velocità imposti dagli altri MVNO presenti in Italia, che spesso e volentieri limitano la velocità di connessione a un valore inferiore a 60 Mbps.

Ci sono poi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, oltre che 200 SMS al mese verso tutti i numeri mobili. Per quanto riguarda la navigazione in Internet nei Paesi dell’Unione europea, Kena mette a disposizione dei suoi clienti 9 Giga, con la velocità che in questo caso dipende dagli accordi di roaming stretti da TIM con gli operatori locali.

Infine, segnaliamo la funzionalità Restart, che garantisce la possibilità di rinnovare i contenuti della propria offerta in anticipo qualora questi terminino prima della fine del mese. Restart è interamente gratuito.