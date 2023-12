Kena Mobile: maxi offerta sotto l'albero

Stai pensando di cambiare compagnia telefonica? Scegli il regalo che Kena Mobile ha pensato di preparare in occasione del periodo natalizio. La promozione 130GB Promo Plus ti consente di avere 1 mese gratis, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G (inclusi 7,5GB per navigare in Europa) a 6,99€ al mese. Attivando la tariffa ora si ottengono 50 Giga in omaggio per 2 mesi.

Non solo. La promozione ti consente di aver gratis anche l’attivazione, che normalmente ha un costo di 4,99 €. La promozione ti consente di ottenere un nuovo numero Kena Mobile o mantenere, tranquillamente, quello dell’operatore precedente.

Come attivare 130GB Promo Plus

Direttamente online cliccando sul tasto ACQUISTA che trovi in alto a destra in questa pagina

Da App Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone)

chiamando il Servizio clienti 181

I vantaggi di Kena

Copertura: Kena Mobile utilizza la rete TIM, che ha una copertura capillare in Italia, con oltre il 99% della popolazione raggiunta.

Kena Mobile offre tariffe competitive, con minuti, SMS e Giga illimitati a prezzi contenuti. In questo senso, l’offerta “ ” è super conveniente, costa 6,99 euro al mese come abbiamo visto e include una incredibile serie di benefit Trasparenza: Kena Mobile è un operatore che si distingue per la sua trasparenza. Le tariffe sono chiare e comprensibili, e non ci sono costi nascosti o sorprese.

Kena Mobile è un operatore che si distingue per la sua trasparenza. Le tariffe sono chiare e comprensibili, e non ci sono costi nascosti o sorprese. Servizio clienti: Kena Mobile offre un servizio clienti efficiente e disponibile, raggiungibile telefonicamente, via chat o e-mail.

L’Offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu. Affrettati, la scadenza è imminente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.