Kena regala 70 giga in 7 giorni con rinnovo e costo di attivazione a 0

Attivando l’offerta 6,99 smart 130 promo, Kena ti regala 70 giga in 7 giorni. Il primo rinnovo e il costo di attivazione sono gratis, mentrre la tariffa è solo di 6,99 Euro al mese. Condizioni a dir poco ottime, ma bisogna fare molto in fretta. Il motivo? La promozione è stata lanciata in occasione del 7° compleanno della compagnia e scadrà presto: il 2 aprile.

Con questa promozione ottieni minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G (inclusi 7,5GB per navigare in Europa) il tutto a soli 6,99€ al mese.

I dettagli dell’offerta

L’offerta “6,99 Smart 130 Promo” di Kena Mobile è particolarmente vantaggiosa. Come detto, infatti, include 130GB di traffico dati, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali. La promozione sfrutta la rete 4G di TIM e garantisce una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps. La SIM di Kena è compatibile con il Servizio Voce 4G (VoLTE), che può essere utilizzato solo su dispositivi 4G configurati per operare sulla rete di Kena.

A chi è riservata?

Questa promozione è riservata sia ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero con Kena Mobile, sia a chi sceglie di mantenere il proprio numero passando da altri operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e una vasta gamma di altri MVNO.

Buon 7° compleanno

Per festeggiare il settimo compleanno di Kena, è previsto un bonus speciale che include 70GB di navigazione gratuita aggiuntiva da utilizzare entro 7 giorni dall’attivazione. Il costo iniziale è di 7€, che copre i primi due canoni mensili dell’offerta. È importante notare che l’utilizzo illimitato è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto, e in caso di superamento dei GB disponibili, verranno applicate le condizioni previste dal piano base Kena, a meno che non si abbiano opzioni aggiuntive attive sulla linea