La crisi di BTC è superata? Intanto le balene comprano Bitcoin Hyper

Dopo un ottobre ribassista, Bitcoin (BTC) mostra segnali che novembre potrebbe seguire un percorso simile, prolungando un trend discendente di breve periodo che ha mantenuto i prezzi sotto pressione. Alcuni rialzisti, tuttavia, confidano ancora in un possibile rally di Babbo Natale capace di restituire slancio ai mercati prima della fine dell’anno.

Nel frattempo, mentre gli investitori si mostrano sempre più cauti nell’aggiungere ulteriori posizioni in BTC, molti stanno volgendo lo sguardo verso quella che considerano la prossima mossa più promettente: Bitcoin Hyper (HYPER). La blockchain Layer-2 più veloce costruita su Bitcoin continua ad attrarre una partecipazione significativa, con la sua prevendita ormai vicina ai 27 milioni di dollari, sostenuta da una nuova ondata di acquisti da parte di whale nelle ultime ore.

Secondo gli analisti, una volta che il progetto sarà pienamente operativo, potrebbe agire come un catalizzatore per la prossima fase rialzista di Bitcoin, favorendo una domanda di BTC basata sull’utilità anziché solo sulla sua funzione di riserva di valore. L’attuale round di prevendita offre agli investitori la possibilità di acquistare token HYPER al prezzo di 0,013255 dollari ciascuno, ma soltanto per le prossime 30 ore, prima del previsto aumento nella fase successiva.

Il calo di Bitcoin apre le porte alla prossima grande scommessa: Bitcoin Hyper

Da 109.000 dollari all’inizio di novembre, Bitcoin è sceso sotto i 100.000 dollari venerdì scorso, per poi recuperare fino a circa 105.247 dollari al momento della stesura di questo articolo. La sua performance nelle ultime due settimane segna un ribasso del 7,8%, ponendo novembre sulla buona strada per replicare i risultati opachi di ottobre per la principale criptovaluta.

Sebbene alcune previsioni continuino a indicare un potenziale raggiungimento dei 250.000 dollari entro fine anno, l’assenza di un chiaro catalizzatore rende una crescita di 2,5 volte rispetto ai livelli attuali più un desiderio che una reale probabilità. Molti trader confidano ora in un rally di dicembre, che potrebbe essere favorito dal dividendo tariffario da 2.000 dollari proposto dal presidente Donald Trump.

Durante la pandemia, misure di stimolo analoghe avevano infatti iniettato liquidità nel sistema, sostenendo i rally di Bitcoin e di altri asset rischiosi. Per il momento, il mercato sembra essersi liberato dei venditori più deboli, preparando così il terreno per un ritorno degli acquirenti forti nel mese di dicembre.

L’attuale andamento dei prezzi riflette quanto alcuni analisti – come Trader Koala su X – osservano nei grafici: una struttura in range simile alla fase di consolidamento vissuta da Bitcoin tra il 2023 e il 2024, prima del successivo breakout.

Se questo schema dovesse confermarsi, il recente pullback potrebbe rappresentare un reset di metà ciclo, anziché l'inizio di un declino più esteso, con la prossima resistenza significativa stimata tra 135.000 e 145.000 dollari.

Se questo schema dovesse confermarsi, il recente pullback potrebbe rappresentare un reset di metà ciclo, anziché l’inizio di un declino più esteso, con la prossima resistenza significativa stimata tra 135.000 e 145.000 dollari.

Con i catalizzatori ancora in formazione e i rialzisti in attesa del momento opportuno, diversi investitori istituzionali e whale stanno già diversificando le loro posizioni verso quello che ritengono il precursore della prossima grande fase di espansione dell’ecosistema Bitcoin: Bitcoin Hyper.

La nuova narrazione della domanda di BTC attraverso Bitcoin Hyper

Per chi non lo conoscesse, Bitcoin Hyper è la catena Layer-2 più veloce mai creata su Bitcoin. Il progetto combina un ambiente di sviluppo basato su Solana con il livello di regolamento di Bitcoin, dando vita a un ecosistema in cui le applicazioni decentralizzate (dApp) possono operare con la velocità e l’efficienza tipiche di Solana, pur mantenendo l’incomparabile sicurezza della rete Bitcoin.

Questa integrazione è resa possibile dal bridge canonico di Bitcoin Hyper, che consente ai BTC di spostarsi fluidamente tra i due livelli.

Questa integrazione è resa possibile dal bridge canonico di Bitcoin Hyper, che consente ai BTC di spostarsi fluidamente tra i due livelli. Quando Bitcoin viene trasferito nel bridge, viene bloccato sulla blockchain principale, mentre una versione “wrapped” viene coniata all’interno della rete Hyper, fungendo da mezzo di scambio per le dApp basate su SVM (Solana Virtual Machine).

Gli analisti considerano questa struttura una svolta fondamentale per la domanda di Bitcoin, poiché introduce un meccanismo in cui la utilità reale – e non solo la speculazione – diventa il motore principale della crescita. Parallelamente, molti investitori stanno accumulando token HYPER, riconoscendone il ruolo centrale all’interno dell’ecosistema: il token alimenta le commissioni di gas, partecipa alla governance e sostiene la sicurezza del network attraverso lo staking, che attualmente offre un APY dinamico del 43% tramite il protocollo nativo.

Mentre Bitcoin sembra ancora cercare una direzione chiara, Bitcoin Hyper si sta posizionando come un progetto chiave per la prossima fase evolutiva dell’ecosistema Bitcoin, fondendo velocità, scalabilità e domanda di utilità in un’unica architettura.

Bitcoin Hyper vede continui acquisti da parte delle whale a novembre

Il crescente interesse degli investitori istituzionali verso Bitcoin Hyper non si sta limitando a un accumulo discreto, ma si sta trasformando in un vero e proprio tsunami di attività da parte delle whale. Solo nel mese di ottobre, il totale raccolto nella prevendita è aumentato di 6 milioni di dollari, spinto da una serie di operazioni di grande entità.

Un investitore ha acquistato 62,2 milioni di token HYPER, per un valore di circa 833.000 dollari al momento della transazione, quando i prezzi dei token erano ancora inferiori nei round precedenti. Un’altra whale ha aggiunto 24,6 milioni di token, per un valore di 327.000 dollari, registrando così uno dei più importanti acquisti individuali del mese.

Il trend non si è arrestato a novembre. Una whale ha acquisito 10 milioni di HYPER per 135.000 dollari, seguita dall’ultima operazione di lunedì, in cui un acquirente ha comprato 16,8 milioni di token per circa 225.000 dollari.

Questi movimenti rappresentano un segnale di mercato inequivocabile: mentre l’accumulo di Bitcoin sembra rallentare, il denaro intelligente si sta orientando verso Bitcoin Hyper. Non solo perché il progetto può agire come un potenziale catalizzatore per l’espansione dell’utilità di BTC, ma anche perché molti lo vedono come un token dotato della stessa energia pionieristica dei primi Bitcoin, capace forse di replicarne il tipo di crescita esplosiva che ha segnato l’inizio dell’era crypto.

Ecco come accumulare punti su HYPER

Il movimento delle whale ha già acceso l’interesse del mercato, e chi desidera partecipare a questa fase iniziale può farlo con facilità. Per acquistare token HYPER, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, dove è possibile partecipare alla prevendita utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o persino una carta di credito.

Bitcoin Hyper consiglia Best Wallet, uno dei migliori portafogli per criptovalute e Bitcoin, dove HYPER è elencato nella sezione “Upcoming Tokens”, semplificando l’acquisto, il monitoraggio e la richiesta una volta attiva.

L’interfaccia è intuitiva e pensata per rendere il processo di acquisto e monitoraggio dei token semplice anche per gli utenti meno esperti. Una volta completata la transazione, i partecipanti possono tracciare i propri HYPER direttamente tramite la dashboard del progetto, preparandosi a riscattarli non appena la rete sarà attiva.

Per restare aggiornati sugli sviluppi, le date di listing e le prossime fasi del progetto, si consiglia di seguire Bitcoin Hyper su Telegram e X, dove il team pubblica aggiornamenti costanti e informazioni dirette per la community.

