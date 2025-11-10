La eSIM di Saily per viaggiare all'estero tra extra sconti e cashback in crediti

Saily offre un extra sconto del 5% su tutti i suoi piani eSIM, indipendentemente dalla destinazione, più il 3% di cashback in crediti Saily, riutilizzabili per un ottenere uno sconto in occasione di un secondo acquisto. Anche in questo caso il rimborso del 3% in crediti Saily viene proposto su tutti i piani.

Per ottenere il 5% di extra sconto è sufficiente selezionare un Paese e un piano tra quelli disponibili, quindi cliccare sul bottone “Ho un codice sconto” e inserire il codice promozionale TRYSAILY5: il codice viene riconosciuto in automatico dal sistema, con l’importo dell’ordine che cambia di conseguenza.

Sotto poi la voce “Totale” compare la dicitura Crediti Saily, con accanto il valore del rimborso in euro riutilizzabile come sconto sul prossimo piano. L’utilizzo dei crediti accumulati richiede la selezione del tasto “Hai crediti Saily?”, accertandosi prima di aver effettuato correttamente l’accesso al proprio profilo.

Esempio per il piano eSIM USA da 10 Giga

Ipotizziamo come esempio una vacanza a fine anno nella città di New York, per vivere la magia del Natale in una delle località più incredibili durante le festività natalizie. Per un viaggio di una settimana l’ideale è scegliere il piano eSIM USA da 10 Giga, in modo da poter contare su almeno 1 Giga (e oltre) per ogni giorno di vacanza.

L’attuale prezzo del piano da 10 Giga per gli Stati Uniti è di 22,99 dollari, prezzo che però si abbassa a 21,84 dollari grazie all’utilizzo del codice coupon TRYSAILY5. A questi poi si aggiungono in automatico 0,66 dollari di Crediti Saily come cashback, crediti che vengono spostati in automatico nella sezione dedicati e pronti ad essere riutilizzati più avanti per l’acquisto di un nuovo piano.

In totale, dunque, sul piano in questione valido in tutti gli Stati Uniti d’America si ottiene uno sconto complessivo di quasi due dollari.