La friggitrice Philips più venduta in super sconto Black Friday su Amazon

Arriva per tutti la friggitrice più venduta del momento, ovvero la Philips Series 5000, più in particolare la Airfreyer XXL.

Oggi il prezzo scende del 22% per gli utenti Amazon, con la possibilità di acquistare il prodotto a soli 179,99 €.

La friggitrice Philips Series 5000 Airfreyer XXL, le specifiche

Partendo dal piano estetico, questa friggitrice si mostra come tante altre ma con una qualità costruttiva superiore tipica del marchio Philips. La nuova Series 5000 Connessa Airfreyer XXL è veramente eccezionale e non per caso è la più acquistata in assoluto con oltre 17.800 recensioni positive.

Il merito è da attribuire alla sua grande capacità di cucinare i cibi in maniera salutare ma ugualmente gustosa. Complice di tutto ciò è la vasta gamma di funzioni di cottura 16 in 1. Gli utenti potranno infatti friggere, cuocere e arrostire tutto quello che vogliono, oltre che scongelare, fermentare e molto altro ancora.

Si potrà effettuare anche la cottura a distanza collegando la friggitrice all’applicazione NutriU, trovando tantissime ricette personalizzate e monitorando i progressi direttamente dal proprio smartphone tramite Wi-Fi.

La capienza è uno dei punti di forza di questa friggitrice, siccome cestello e recipiente possono arrivare ad una capienza totale di 7,2 litri. Cucinare per tutta la famiglia sarà quindi semplicissimo, peraltro portando in tavola cibi croccanti e morbidi all’interno. Questo prodotto vi consentirà di cucinare fino al 50% più velocemente risparmiando fino al 70% di energia rispetto ad un semplice forno.

Questa friggitrice di Philips è il prodotto più venduto nella categoria Casa e Cucina di Amazon. Il merito oggi è da attribuire anche al 22% di sconto che consente a tutti di risparmiare 50 € pagando solo 179,99 €. Ricordiamo che originariamente questo prodotto costava 309,99 €.

